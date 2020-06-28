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У МОЗ роз'яснили, коли потрібно носити маски на пляжі

Взагалі носити маску на повітрі немає потреби
У МОЗ заявили, що головною рекомендацією щодо карантинних обмежень на пляжі є дотримання соціальної дистанції. Маски одягати потрібно, коли знаходитесь у великому скупченні людей.
У МОЗ роз Фото: Ігор Карпов

Про це заявив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов, передає РБК - Україна.

Він зазначив, що взагалі носити маску на повітрі немає потреби.

Додамо, що на пляжах шезлонги, тобто місця між громадянами, повинні бути не менше, ніж півтора метра один від одного.

Повинні стежити за дотриманням карантинних заходів органи місцевого самоврядування разом з Держпродспоживслужбою.

Крім того, з 22 червня заборонено здійснення роздрібної стихійної торгівлі на пляжах Одеси та рекреаційних зонах.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 28 червня в Україні зафіксовано 42 982 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1129 летальних, 18 934 пацієнти одужали.

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28 06 2020 15:00
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