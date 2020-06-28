ЗДОРОВ'Я ВІДЕОЩоденний оперативний брифінг Міністерства охорони здоров'я щодо поточної ситуації з коронавірусом в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 28 червня
МОЗ повідомляє
Фото: МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 917 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 61 у дітей та 65 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 237 осіб – це антирекорд за кількістю госпіталізованих за добу. Одужали за добу 233 особи, померли 19 осіб.
- За останню добу проведено 14 169 тестувань, з яких 9645 методом ПЛР, 4524 методом ІФА.
- За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (173) та Закарпатській (86) областях.
- Міністр Максим Степанов привітав українців з Днем Конституції та наголосив, що людина, її життя, честь і гідність є найвищою цінністю в Україні, згідно зі Статтею 3 Конституції України. Для лікарів і медиків це не просто слова, а щоденна праця та боротьба за здоров'я та життя українців, особливо в період коронавірусної пандемії. МОЗ закликає українців відсвяткувати День Конституції, суворо дотримуючись епідеміологічних рекомендацій.
- Кількість нових хворих, кількість госпіталізованих, кількість померлих та епідеміологічна ситуація загалом не дозволяють відкриття дитячих оздоровчих таборів. Згідно з рішенням уряду, дитячим таборам заборонено роботу до 31 липня 2020 року.
- Основна рекомендація МОЗ щодо відвідування пляжів — це дотримання соціальної дистанції. У такому разі користуватися масками на пляжі та на відкритому просторі не потрібно. Але при великому скупченні людей маску необхідно надіти.
- У більшості європейських країн, окрім аналогічного до запровадженого в Україні пом'якшення карантину, здійснюється суворе дотримання встановлених епідеміологічних правил — саме тому в Європі кількість нових хворих знизилась. В Україні ж через недотримання та нехтування карантинних правил безпеки кількість хворих на COVID-19 різко підвищилась та сягає пікових значень саме після запровадження адаптивного карантину. МОЗ звернулося до контролюючих органів з проханням про посилення контролю над дотриманням епідеміологічних правил безпеки.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 28 червня в Україні зафіксовано 42 982 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1129 летальних, 18 934 пацієнти одужали.
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28 06 2020 13:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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