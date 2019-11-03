У Миколаєві дерево впало на маршрутку, госпіталізовані двоє дітей і дорослий

В автобусі під час події перебували півтора десятка пасажирів

У Миколаєві вдень 11 березня дерево впало на маршрутку на перехресті Прикордонної та Садової вулиць. У результаті події госпіталізовано двох дітей і дорослого чоловіка.

Під час падіння дерева в салоні перебували близько 15 осіб. Двоє малолітніх пасажирів і водій автобуса отримали травми, їх забрали в лікарню, повідомила прес-служба ДСНС у Миколаївській області.



Фото: news.pn

У прес-службі управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА виданню "Преступности.НЕТ" уточнили, що постраждали двоє дітей віком 3 і 9 років - у них діагностували закриту черепно-мозкову травму. Крім цього, травми отримав чоловік, його госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги.

Виклик про подію надійшов рятувальникам о 13:49.

Нагадаємо, що в Україні вирує негода і потужні вітри.

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