У Миколаєві дерево впало на маршрутку, госпіталізовані двоє дітей і дорослий
Під час падіння дерева в салоні перебували близько 15 осіб. Двоє малолітніх пасажирів і водій автобуса отримали травми, їх забрали в лікарню, повідомила прес-служба ДСНС у Миколаївській області.
Фото: news.pn
У прес-службі управління охорони здоров'я Миколаївської ОДА виданню "Преступности.НЕТ" уточнили, що постраждали двоє дітей віком 3 і 9 років - у них діагностували закриту черепно-мозкову травму. Крім цього, травми отримав чоловік, його госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги.
Виклик про подію надійшов рятувальникам о 13:49.
Нагадаємо, що в Україні вирує негода і потужні вітри.
Сьогодні близько 12 години дня в Коростишеві загинула жінка, на яку впав зірваний вітром металевий лист із даху технічного приміщення будівлі магазину "Фуршет". Її 23-річна дочка отримала тяжкі травми і потрапила в реанімацію. Це вже друга смерть за сьогодні від негоди.
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