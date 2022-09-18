У Мюнхені розпочалося традиційне свято пива Октоберфест
Про це повідомляють Факти із посиланням на німецькі ЗМІ.
Свято пива проводиться вперше після дворічної перерви, спричиненої пандемією коронавірусу. Від відвідувачів фестивалю не вимагають дотримання протиепідемічних обмежень.
Повідомляється, що перший день свята трохи розчарував гостей: у Мюнхені холодно, дощ, а ціни на пиво підвищилися.
Два роки тому кухоль пива на Октоберфесті коштував у середньому 12 євро 60 центів, тепер - 13 євро 18 центів. Подорожчання склало майже 16%, але організатори Октоберфесту вірять, що відвідувачів це не злякає.
Свято пива триватиме до 3 жовтня.
Раніше повідомлялося, що у фестивалі братимуть участь приблизно 487 пивних пивоварень, ресторанів, продавців вина.
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