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У Мюнхені розпочалося традиційне свято пива Октоберфест

У суботу, 17 вересня, у Мюнхені розпочався 187-й Октоберфест.
У Мюнхені розпочалося традиційне свято пива Октоберфест Фото: apnews.com

Про це повідомляють Факти із посиланням на німецькі ЗМІ.

Свято пива проводиться вперше після дворічної перерви, спричиненої пандемією коронавірусу. Від відвідувачів фестивалю не вимагають дотримання протиепідемічних обмежень.

Повідомляється, що перший день свята трохи розчарував гостей: у Мюнхені холодно, дощ, а ціни на пиво підвищилися.

Два роки тому кухоль пива на Октоберфесті коштував у середньому 12 євро 60 центів, тепер - 13 євро 18 центів. Подорожчання склало майже 16%, але організатори Октоберфесту вірять, що відвідувачів це не злякає.

Свято пива триватиме до 3 жовтня.

Раніше повідомлялося, що у фестивалі братимуть участь приблизно 487 пивних пивоварень, ресторанів, продавців вина.

Нагадаємо, у Німеччині для переселенців закупили понад 6 тис. дитячих українських книжок.

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18 09 2022 08:55
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