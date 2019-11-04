У НАБУ заявляють, що САП наказала викреслити Гладковського з розслідування
"Після відкриття справ за фактами, викладеними у розслідуванні журналістів, НАБУ одразу ініціювало витребування в ГПУ кримінального провадження, яке, ймовірно, містить листування, оприлюднене ЗМІ. Проте без погодження з боку САП це зробити неможливо. Натомість САП майже місяць ігнорує цю ініціативу НАБУ, не вдаючись до жодних пояснень", - йдеться заяві НАБУ у Facebook.
В НАБУ заявили, що прокурорами САП "не надано жодної вказівки, окрім однієї і то – в усній формі: не згадувати у клопотаннях детективів, що скеруються до суду, прізвища Гладковського О.В. та інших осіб, які опубліковані в журналістському розслідуванні".
"Ситуація, що склалася, не тільки не сприяє всебічному та об’єктивному розслідуванню фактів корупції в оборонному комплексі, а й навпаки унеможливлює її. Натомість її використовують як інструмент політичного тиску на НАБУ, в тому числі з боку Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - сказано у заяві НАБУ.
Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватила НАБУ в небажанні розслідувати справи, що стосуються військової тематики й "Укроборонпрому".
Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.
Верховна Рада зобов'язала Тимчасову слідчу комісію негайно почати розслідувати розкрадання в оборонній сфері, про які йшлося у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
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