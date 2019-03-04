САП звинуватила НАБУ в небажанні розслідувати справи "Укроборонпрому"

"Позиція НАБУ - справа не має перспективи і не буде доведена до суду"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватила НАБУ в небажанні розслідувати справи, що стосуються військової тематики й "Укроборонпрому".

Прокуратура наводить як приклад кримінальне провадження за фактом фіктивних постачань запчастин і комплектуючих на Харківський бронетанковий завод на загальну суму 56 млн гривень, де фігурує, зокрема, скандальна компанія "Оптимумспецдеталь" із розслідування Bihus.info. Про це повідомляє LB.ua.

"Спочатку слідство рухалося дуже активно, але, починаючи з вересня 2016 року, суттєво сповільнилося. Позиція НАБУ: справа не має перспективи і не буде доведена до суду, оскільки неможливо документально підтвердити постановку і зняття з обліку на Харківському бронетанковому заводі відповідних комплектуючих (лазерних прицілів), які потім фігуранти справи поставили на той самий завод повторно", - йдеться в повідомленні.

Те ж саме, за даними САП, стосується цілої низки інших кримінальних проваджень:

за фактом зловживання з боку посадових осіб Міністерства оборони та керівництва Шепетівського ремонтного заводу під час закупівлі 18 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" (ч. 2 ст. 364 КК);

за фактом розкрадання посадовими особами фірми "Інмаш" і двох підприємств-нерезидентів більш ніж 6 млн гривень Шосткинського казенного заводу "Імпульс" під час реалізації військової продукції (ч. 5 ст. 191 КК);

за фактом розтрати понад 58 млн гривень під час закупівлі палива Міноборони у ТОВ "Трейд Коммодіті" (ч. 5 ст. 191 КК України);

за фактом розтрати майна Київського бронетанкового заводу посадовими особами підприємства (ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК).

за фактом розтрати службовими особами Житомирського бронетанкового заводу 20 двигунів УТД-20 з мобілізаційного резерву вартістю 6,9 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України);

за фактом розтрати 382 тис. гривень посадовими особами Київського бронетанкового заводу шляхом завищення витрат на капітальний ремонт двигунів марки 5Д20-240.

У зв'язку з цим САП просить Раду громадського контролю НАБУ вплинути на співробітників Бюро.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування, в якому йдеться про те, що оточення Порошенка курує розкрадання оборонної сфери. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі.