У Нью-Йорку стала чинною заборона продавати пластикові пакети
Про це передає The Guardian, повідомляє "Громадське".
Заборона не стосуватиметься пластикових пакетів, що використовують для доставки їжі, упаковки ліків, сміттєві пакети, пакети для сирого м'яса та риби.
За декілька тижнів до введення заборони в магазинах з'явилися попередження про зміни. У соцмережах запустили спеціальну кампанію, яка закликає людей використовувати власні багаторазові торбини. Сім'ям із низьким рівнем доходу пропонують безкоштовні сумки для багаторазового використання.
У магазинах продаватимуть паперові пакети. За кожен паперовий пакет підприємства платитимуть 5 центів у місцевий бюджет.
З часом місцеві чиновники хочуть ввести штрафи для підприємств, які не дотримуються заборони. Так, вперше вони можуть бути оштрафовані на 250 доларів, а за повторні порушення - на 500 доларів.
Нью-Йорк став третім штатом після Каліфорнії та Орегону, який ввів заборону на продаж пластикових пакетів. Штати Мен та Вермонт планують також застосувати заборону у цьому році, а штати Коннектикут та Делавер - у 2021 році.
Нагадаємо, що Китай планує заборонити пластикові пакети у великих містах до кінця 2020 року
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