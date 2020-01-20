Китай планує заборонити пластикові пакети у великих містах до кінця 2020 року

Також у Китаї заборонять виробництво та продаж пакетів, які тонші, ніж 0,025 міліметрів

Влада Китаю планує до кінця 2020 року заборонити використання пластикових пакетів у великих містах, а до 2022 року - у всіх інших населених пунктах.

Як передає BBC, Китай оприлюднив 5-річний план зі скорочення використання пластику по всій країні, повідомляє "Громадське".

Так, наприкінці 2020 року в Китаї планують заборонити закладам харчування використовувати одноразові пластикові соломинки, а також обмежити використання пластику до 30%.

Ринкам, де продають свіжі продукти, дозволять використовувати пластикові пакети до 2025 року. До того ж року від одноразового пластику повинні відмовитись готелі.

Також у Китаї заборонять виробництво та продаж пакетів, які тонші, ніж 0,025 міліметрів.

Раніше, з 1 січня, у Таїланді у великих магазинах заборонили одноразові пластикові пакети.

У листопаді 2019 року найбільше сміттєзвалище у Китаї заповнили відходами на 25 років раніше запланованого терміну.

Полігон займає 700 тисяч квадратних метрів та має глибину в 150 метрів. Щодня на полігон мали звозити 2500 тонн сміття, водночас привозили близько 10 тисяч тонн. Сміттєзвалище обслуговує понад 8 мільйонів громадян.

Нагадаємо, що у Таїланді заборонили пластикові пакети у великих магазинах