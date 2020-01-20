Китай планує заборонити пластикові пакети у великих містах до кінця 2020 року
Як передає BBC, Китай оприлюднив 5-річний план зі скорочення використання пластику по всій країні, повідомляє "Громадське".
Так, наприкінці 2020 року в Китаї планують заборонити закладам харчування використовувати одноразові пластикові соломинки, а також обмежити використання пластику до 30%.
Ринкам, де продають свіжі продукти, дозволять використовувати пластикові пакети до 2025 року. До того ж року від одноразового пластику повинні відмовитись готелі.
Також у Китаї заборонять виробництво та продаж пакетів, які тонші, ніж 0,025 міліметрів.
Раніше, з 1 січня, у Таїланді у великих магазинах заборонили одноразові пластикові пакети.
У листопаді 2019 року найбільше сміттєзвалище у Китаї заповнили відходами на 25 років раніше запланованого терміну.
Полігон займає 700 тисяч квадратних метрів та має глибину в 150 метрів. Щодня на полігон мали звозити 2500 тонн сміття, водночас привозили близько 10 тисяч тонн. Сміттєзвалище обслуговує понад 8 мільйонів громадян.
Нагадаємо, що у Таїланді заборонили пластикові пакети у великих магазинах
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків