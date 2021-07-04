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У першому півріччі 2020-го рівень бідності серед працюючих українців перевищив 42%

У першому півріччі 2020 року рівень бідності серед працюючих українців становив 42,4%. У цьому році покращення ситуації не очікується.
У першому півріччі 2020-го рівень бідності серед працюючих українців перевищив 42% Фото: education-newzealand.org

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко зазначив, що уряд розглядає боротьбу з бідністю як основне завдання, повідомляє "РБК-Україна".

"За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед працюючого населення становить 42,4%. Тобто така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині", - сказано у повідомленні.

При цьому завідувач сектору досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько відзначила, що у 2021 році не очікується покращення ситуації.

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07 04 2021 17:55
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