У світі зростає кількість людей, які живуть за межею бідності – WP

Низка країн загрузли в боргах і не можуть забезпечити адекватний рівень життя для свого населення.

Низка економічних потрясінь за останні три роки призвела до того, що ще 165 мільйонів людей у світі опинилися за межею бідності, а країни, що розвиваються, загрузли в боргах і не можуть забезпечити громадянам адекватний рівень освіти, медицини та інших соціальних послуг, йдеться у звіті Програми розвитку ООН (ПРООН).

Про це повідомляє WP.

Деякі з найбідніших країн світу з 2020 року брали значні позики, щоб впоратися з пандемією, різким зростанням цін на продукти харчування та паливо, спричиненим війною рф проти України, найшвидшою інфляцією за останні чотири десятиліття та підвищенням відсоткових ставок.

Зараз десятки урядів - більшість із них в Африці та на Близькому Сході, витрачають на виплату боргів більш ніж удвічі більше своїх доходів, ніж на соціальні програми. Близько 3,3 мільярда людей живуть у країнах, які витрачають на виплату відсотків банкам або офіційним кредиторам більше, ніж виділяють на освіту або турботу про своїх громадян.

"Це означає, що уряд не може більше платити своїм вчителям; уряд не може більше наймати лікарів і медсестер у лікарні; уряд не може забезпечити ліками сільські медичні центри. І ось до чого це призводить: нижчий рівень охорони здоров'я, освіти, відсутність систем соціального захисту, здатних забезпечити тимчасове полегшення для життя людей, які не з власної вини опинилися в ситуації, коли вони буквально не можуть більше прогодувати свою сім'ю", - сказав представник ПРООН Ахім Штайнер.

Уряди країн, що розвиваються, потерпають від постійних економічних викликів, і їхні фінансові ресурси вичерпуються. Не маючи змоги фінансувати необхідні соціальні та економічні програми, вони ризикують дійти до хаосу.

"Бідність і нездатність держави допомогти, бути постачальником послуг починає поляризувати суспільства. Політична поляризація, радикалізація, втрата політичної стабільності - країна, яка більше не здатна імпортувати паливо, забезпечувати медикаменти чи навіть основні продукти харчування, стає нестабільним суспільством”, - додав Штайнер.

Представники ПРООН закликали світових лідерів домовитися про офіційну паузу у виплаті боргів, коли вони зберуться на вересневому саміті G20 у Нью-Делі. За даними ООН, для того, щоб вивести 165 мільйонів людей із бідності, потрібно близько 14 мільярдів доларів США, що становить частку одного відсотка світової економіки.

За даними ООН, однією з проблем буде залучення світових банків та інших приватних кредиторів, які володіють 63 відсотками зовнішнього боргу країн, що розвиваються, до підтримки допомоги.

Потреба в підтримці є гострою. За даними ПРООН, понад два десятки країн, що розвиваються, витрачають понад 20% своїх доходів на виплату боргів, що є найвищим показником з 2000 року, коли була започаткована остання масштабна ініціатива з полегшення боргового тягаря.

Зростання боргового тягаря загрожує занурити десятки країн у бідність.

У глобальному масштабі стрімкі економічні виклики останніх трьох років підштовхнули до бідності кількість людей, яка відповідає сукупному населенню дев'яти найбільших штатів США: Каліфорнії, Техасу, Флориди, Нью-Йорку, Пенсильванії, Іллінойсу, Огайо, Джорджії та Північної Кароліни.

У своєму останньому звіті ПРООН визначила бідність як життя менш ніж на $3,65 на день, яких ледь вистачає на чашку кави в американській кав'ярні Starbucks. Нещодавнє економічне погіршення звело нанівець успіхи в боротьбі з бідністю, досягнуті до пандемії, повернувши загальну кількість людей, які живуть менш ніж на 3,65 долара США на день, до рівня 2018 року - близько 1,6 мільярда осіб.