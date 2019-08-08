У Раді оголосили про початок підготовки до першого засідання нового скликання
"Голова Верховної Ради України А. Парубій скликає перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України", - повідомляє LB.ua.
На нього запрошено 17 представників від "Слуги народу", трьох від "Опозиційної платформи - За життя", по двоє - від "Батьківщини" і "Європейської солідарності" і одного від "Голосу". Самовисуванці-мажоритарники можуть бути представлені на засіданні одним представником від 15 депутатів.
Нагадаємо, напередодні спікер Верховної Ради Андрій Парубій повторно пояснив Президенту Володимиру Зеленському причини відмови у скликанні позачергового засідання парламенту і попросив главу держави привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.
Нагадаємо, 16 липня Президент Зеленський направив Парубію лист, в якому попросив його скликати позачергове пленарне засідання парламенту 18 липня для прийняття антикорупційних ініціатив. Парубій заявив, що зараз може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, в зв'язку з чим попросив президента України привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.
18 липня Зеленський направив новий лист Парубію, в якому зазначив, що десята сесія Ради триває до 19 липня і таким чином, відповідно до законодавства, до цієї дати за вимогою визначених Конституцією осіб спікер повинен скликати позачергове засідання Ради. Зеленський звинуватив Парубія в тому, що він "просто не спроможний на самопожертву на благо українського народу".
"Усе, що ви продемонстрували, - це повна байдужість, бездіяльність і неспроможність", - прокоментував своє послання Володимир Зеленський.
У травні Рада вже проводила позачергове засідання на прохання Зеленського. Воно завершилося безрезультатно, тому що депутати відмовилися змінювати виборче законодавство за пропозицією президента.
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