У Раді оголосили про початок підготовки до першого засідання нового скликання

У п'ятницю, 9 серпня, у Верховній Раді відбудеться перше засідання групи з підготовки першої сесії нового скликання.

"Голова Верховної Ради України А. Парубій скликає перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України", - повідомляє LB.ua.

На нього запрошено 17 представників від "Слуги народу", трьох від "Опозиційної платформи - За життя", по двоє - від "Батьківщини" і "Європейської солідарності" і одного від "Голосу". Самовисуванці-мажоритарники можуть бути представлені на засіданні одним представником від 15 депутатів.

Нагадаємо, напередодні спікер Верховної Ради Андрій Парубій повторно пояснив Президенту Володимиру Зеленському причини відмови у скликанні позачергового засідання парламенту і попросив главу держави привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.

Нагадаємо, 16 липня Президент Зеленський направив Парубію лист, в якому попросив його скликати позачергове пленарне засідання парламенту 18 липня для прийняття антикорупційних ініціатив. Парубій заявив, що зараз може скликати позачергову сесію парламенту, а не засідання, в зв'язку з чим попросив президента України привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до закону.

18 липня Зеленський направив новий лист Парубію, в якому зазначив, що десята сесія Ради триває до 19 липня і таким чином, відповідно до законодавства, до цієї дати за вимогою визначених Конституцією осіб спікер повинен скликати позачергове засідання Ради. Зеленський звинуватив Парубія в тому, що він "просто не спроможний на самопожертву на благо українського народу".

"Усе, що ви продемонстрували, - це повна байдужість, бездіяльність і неспроможність", - прокоментував своє послання Володимир Зеленський.

У травні Рада вже проводила позачергове засідання на прохання Зеленського. Воно завершилося безрезультатно, тому що депутати відмовилися змінювати виборче законодавство за пропозицією президента.