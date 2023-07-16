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ПОЛІТИКА

У росії досі не можуть вирішити майбутнє "вагнерівців" – британська розвідка

16 липня 2023, 10:43
У росії досі не можуть вирішити майбутнє
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Частина з них, ймовірно, повернеться в Африку.

кремль та військове керівництво рф досі не можуть дійти згоди щодо майбутнього ПВК "Вагнера" після невдалого бунту Євгенія Прігожина.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

"російський апарат безпеки вступив у період розгубленості та переговорів після заколоту групи Вагнера 24 червня 2023 року. В останні дні почала формуватися проміжна домовленість щодо майбутнього групи", - каже британська розвідка.

Зазначається, що 12 липня Міноборони рф повідомило, що "вагнерівці" передали армії 2000 одиниць техніки, зокрема танки. Розвідка наголошує, що станом на 15 липня принаймні невелика група найманців "Вагнера" прибула до білорусі.

При цьому низка груп у соціальних мережах, пов'язаних з "Вагнером", відновили свою діяльність. Вони зосередилися на діяльності ПВК в Африці.

"Судячи з нещодавніх заяв російських чиновників, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення "Вагнера" зберегти свою широку присутність на континенті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, після невдалого бунту ватажка "вагнерівців" Євгенія Прігожина частина його бойовиків повинна була переміститися до білорусі. Сам Прігожин теж повинен був виїхати до білорусі.

Вчора моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що велика колона "вагнерівців" прибула до наметового табору в білорусі.

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