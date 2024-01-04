У росії на аеродромі згорів Су-34 – ЗМІ (оновлено)

За знищенням літака стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

В ніч на 4 січня на російському аеродромі "Шагол", що розташований у Челябінську, згорів винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це пише "Українська правда"з посиланням на співрозмовника у спецслужбах.

"Констатуємо, що ворожий літак згорів", – зазначило джерело видання.

Співрозмовник УП зазначив, що за знищенням літака стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

У можливості винищувача Су-34 входить завдання ударів не тільки по повітряних цілях, але і по наземних мішенях, що мають невелику площу. Су-34 має можливість дозаправлення літака в повітрі, що дозволяє виконувати політ на дальність близько 4000 км. Літак озброєний гарматою 30 мм калібру та має 12 точок для несення бойового навантаження, що вагою не повинно перевищувати вісім тонн. Радіолокаційна система Су-34 може розпізнавати цілі на відстані до 75 км. Швидкість польоту винищувача доходить до 1900 км/год.

Зараз ціна Су-34 складає близько 40-46 мільйонів доларів США. На 2016 рік в військовій авіації рф налічувалось 100 одиниць Су-34, а на цей час для ВКС росії було виготовлено 143 одиниці.

Нагадаємо, 22 грудня на південному напрямку українські військові збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Через два дні після того на маріупольському напрямку українські військові із зенітного ракетного комплексу уразили ще один Су-34. російські окупанти суттєво зменшили застосування керованих авіабомб (КАБ) на півдні після того, як українська ППО збила три ворожі винищувачі-бомбардувальники Су-34.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали кадри з палаючим російським винищувачем-бомбардувальником Су-34. Останній згорів вночі, 4 січня, на аеродромі "Шагол" у Челябінську.

"Бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС рф. Причини займання літака уточнюються", – додали в ГУР МОУ.