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У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики

Ольга
Матарикіна
ЇЇ отримали трое вчених за експерименти із заплутаними фотонами
У Стокгольмі оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики Фото: з вільних джерел
Лауреатами Нобелівської премії в галузі фізики 2022 року стали французький фізик Алан Аспе, американський фізик Джон Клаузер та австрійський квантовий фізик Антон Цайлінґер "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство квантової інформаційної науки".
 
 
Про це повідомляється на сторінкці Нобелівської премії у Twitter.
 
"Шведська королівська академія наук вирішила присудити Нобелівську премію з фізики 2022 року Алану Аспе, Джону Клаузеру та Антону Цайлінґеру "за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушення нерівностей Белла та новаторство квантової інформаційної науки"", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що лауреати провели новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, коли дві частинки поводяться як єдине ціле, навіть якщо вони розділені. Їх результати проклали шлях для нових технологій, заснованих на квантовій інформації.
 
"Стає все більш очевидним, що з’являється новий вид квантової технології. Ми бачимо, що робота лауреатів із заплутаними станами має велике значення, навіть поза фундаментальними питаннями щодо інтерпретації квантової механіки", - заявив голова Нобелівського комітету з фізики Андерс Ірбек.
 
Лауреатами Нобелівської премії з фізики 2021 року стали Шюкуро Манабе та Клаус Гассельманн, а також Джоджіо Парізі "за новаторський внесок у наше розуміння складних фізичних систем".
5 жовтня 2022 року стануть відомі лауреати з хімії, 6 жовтня - з літератури. Лауреат премії з економіки у пам'ять про Альфреда Нобеля буде оголошений у столиці Швеції 10 жовтня.
7 жовтня у норвезькій столиці Осло назвуть лауреата премії за сприяння встановленню миру.
 
Нобелівська премія - одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Сума премії змінюється залежно від доходів Фонду Нобеля. Торік вона становила 10 млн шведських крон (близько $ 900 000).
 
Церемонія вручення Нобелівської премії відбудвається в мерії Стокгольма, Швеція, 10 грудня -  у річницю смерті Альфреда Нобеля.
 
 
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04 10 2022 13:48
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