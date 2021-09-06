У травні інфляція прискорилась до 9,5% у річному вимірі – Держстат

Водночас базова інфляція у травні порівняно з квітнем становила 0,7%, з початку року - 3,9%

У травні 2021 року інфляція у річному вимірі підскочила до 9,5% після 8,4% у квітні.

Про це свідчать дані Держстату, повідомляє "Економічна правда".

При цьому, інфляція на споживчому ринку у травні становила 1,3%, з початку року - 6,1%.

Водночас базова інфляція у травні порівняно з квітнем становила 0,7%, з початку року - 3,9%.

У травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%.

Найбільше (на 6,8% та 14,5%) подорожчали соняшникова олія і фрукти.

"Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютнових виробів на 1.4%", - йдеться у повідомленні.

Водночас зростання цін та тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 14,6%.

Нагадаємо, що глава Мінфіну назвав неадекватною інфляцію понад 10%. Інфляція за результатами першого півріччя 2020 року становила 2%