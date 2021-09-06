У травні інфляція прискорилась до 9,5% у річному вимірі – Держстат
Про це свідчать дані Держстату, повідомляє "Економічна правда".
При цьому, інфляція на споживчому ринку у травні становила 1,3%, з початку року - 6,1%.
Водночас базова інфляція у травні порівняно з квітнем становила 0,7%, з початку року - 3,9%.
У травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%.
Найбільше (на 6,8% та 14,5%) подорожчали соняшникова олія і фрукти.
"Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 0,7%, що пов'язано з подорожчанням тютнових виробів на 1.4%", - йдеться у повідомленні.
Водночас зростання цін та тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 14,6%.
Нагадаємо, що глава Мінфіну назвав неадекватною інфляцію понад 10%. Інфляція за результатами першого півріччя 2020 року становила 2%
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