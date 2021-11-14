У Венесуелі хочуть встановити новий рекорд найбільшого оркестру

Тисячі венесуельських музикантів, переважно діти й підлітки, намагаються встановити рекорд найбільшого у світі оркестру. Вони дали концерт у Каракасі, до якого залучили понад 8 тисяч музикантів. Тепер це має підтвердити Книга рекордів Гіннеса.

Про це пише ABC News, повідомляє Громадське.

Сотні скрипок, альтів і контрабасів одночасно звучали у військовій академії Венесуели 13 листопада. До них потім поступово приєдналися дерев'яні духові, мідні та ударні - загалом тисячі музикантів.

Усі вони пов'язані з мережею молодіжних оркестрів країни. Виконували 12-хвилинну п'єсу Чайковського просто неба під пильним поглядом незалежних контролерів. Ті мали переконатися, що одночасно грають понад 8097 інструментів, щоб побити нинішній рекорд.

Музична мережа країни, відома як El Sistema, сподівалася зібрати 12 тисяч музикантів.

"Це означає, що всі ті роки, які я провела з оркестром, того вартували. Усі ці години репетицій… Так багато людей довкола тебе. Бути частиною чогось історичного - неймовірне відчуття. Ми сподіваємося побити рекорд", - каже Анжель Барраоета, 15-річна альтистка, яка грає з 4 років.

Далі Книга рекордів Гіннеса протягом 10 днів визначить, чи вдалося встановити рекорд. Кожному з понад 250 наглядачів призначили групу музикантів для спостереження. Щоб музиканти встановили рекорд, необхідно було нарахувати понад 8097 осіб, які грають одночасно протягом п'ятихвилинного періоду.

Венесуельський підрозділ бухгалтерської фірми KPMG проведе аудит результатів.

"Якщо рветься струна, я не зупиняюся. Якщо ноти падають, я граю з пам’яті", - розповідає про тонкощі встановлення рекорду режисер Енлуїс Монтес.

Після закінчення п’єси музиканти вибухнули оплесками, піднявши свої інструменти й розмахуючи венесуельськими прапорами. "Найбільший оркестр у світі", - вигукнули вони.

Читайте також: Шведський гурт ABBA випустив перший за 40 років альбом