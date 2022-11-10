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У відділку поліції Маріуполя окупанти влаштували катівню – радник мера міста
Фото: радника мера Маріуполя у Telegram
російські загарбники перетворюють тимчасово окупований Маріуполь на гетто. Наразі окупанти влаштували катівню у центральному райвідділку поліції міста.
Там вони вибивають "зізнання" з людей. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
"Фільтраційні процедури від окупантів не закінчились. Черги не меншають, а нелюдяність зростає. Основним пунктом фільтрації є будівля центрального райвідділку поліції. Окрім всього, саме тут розташувались працівники ФСБ росії та слідчого комітету", – йдеться в повідомленні.
Саме в будівлі Центрального райвідділку поліці ФСБ влаштувати катівню. Там вони утримують "підозрілих" та тортурами вибивають зізнання у співпраці з Україною.
На відміну від попередньої практики, до Оленівської тюрми людей не вивозять до отримання всіх необхідних свідчень. Після так званого суду - або етапують в Донецьке СІЗО, або люди просто зникають.
"Геноцид українців в Маріуполі не закінчується", - наголосив Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що у Маріуполі окупаційна влада посилює режим, є перші затримані.
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11 10 2022 13:35 МЕДІА
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