У відділку поліції Маріуполя окупанти влаштували катівню – радник мера міста

Геноцид українців не закінчується

російські загарбники перетворюють тимчасово окупований Маріуполь на гетто. Наразі окупанти влаштували катівню у центральному райвідділку поліції міста.

Там вони вибивають "зізнання" з людей. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

"Фільтраційні процедури від окупантів не закінчились. Черги не меншають, а нелюдяність зростає. Основним пунктом фільтрації є будівля центрального райвідділку поліції. Окрім всього, саме тут розташувались працівники ФСБ росії та слідчого комітету", – йдеться в повідомленні.

Саме в будівлі Центрального райвідділку поліці ФСБ влаштувати катівню. Там вони утримують "підозрілих" та тортурами вибивають зізнання у співпраці з Україною.

На відміну від попередньої практики, до Оленівської тюрми людей не вивозять до отримання всіх необхідних свідчень. Після так званого суду - або етапують в Донецьке СІЗО, або люди просто зникають.

"Геноцид українців в Маріуполі не закінчується", - наголосив Андрющенко.