У водоймах України з 1 квітня забороняється вилов риби
У 17-ти регіонах України з 1 квітня розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, у семи областях заборона стартувала раніше.
Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства, зазначає "Укрінформ".
"З першого квітня 2020 року в 17 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, та Чернівецьку області", - йдеться у повідомленні.
У Закарпатській області заборона стартувала ще 15 березня, Київській та Черкаській - 22 березня, а в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській - 25 березня. Терміни нерестової заборони відрізняються залежно від областей та водойм.
Також до 30 червня включно триває заборона на вилов раків.
У профільному відомстві також нагадли, що з 15 лютого по 30 квітня заборонений будь-який вилов камбали (глоси) у північно-західній частині Чорного моря, причорноморських лиманах, Шаболатському (Будацькому) лимані, ділянці Сухого лиману в межах Овідіопольського району Одеської області та у передгирловому просторі р. Дунай.
"Суворо закликаю дотримуватися встановлених заборон під час нересту. Адже він відіграє важливу роль у відтворенні природних ресурсів та підтриманні сталих запасів риби. Кожен рибалка повинен починати з себе - не порушувати правил рибальства, а також інформувати про виявлені факти незаконного вилову водних біоресурсів", - наголосив т.в.о. голови Держрибагентства Андрій Яцура.
Читайте також: ЄС планує зменшити вилов риби в Балтійському морі
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків