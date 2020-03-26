Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У водоймах України з 1 квітня забороняється вилов риби

Також до 30 червня включно триває заборона на вилов раків
"З першого квітня 2020 року в 17 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, та Чернівецьку області", - йдеться у повідомленні.
У водоймах України з 1 квітня забороняється вилов риби Фото: sdolina.com.ua

У 17-ти регіонах України з 1 квітня розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, у семи областях заборона стартувала раніше.

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства, зазначає "Укрінформ".

"З першого квітня 2020 року в 17 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, та Чернівецьку області", - йдеться у повідомленні.

У Закарпатській області заборона стартувала ще 15 березня, Київській та Черкаській - 22 березня, а в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській - 25 березня. Терміни нерестової заборони відрізняються залежно від областей та водойм.

Також до 30 червня включно триває заборона на вилов раків.

У профільному відомстві також нагадли, що з 15 лютого по 30 квітня заборонений будь-який вилов камбали (глоси) у північно-західній частині Чорного моря, причорноморських лиманах, Шаболатському (Будацькому) лимані, ділянці Сухого лиману в межах Овідіопольського району Одеської області та у передгирловому просторі р. Дунай.

"Суворо закликаю дотримуватися встановлених заборон під час нересту. Адже він відіграє важливу роль у відтворенні природних ресурсів та підтриманні сталих запасів риби. Кожен рибалка повинен починати з себе - не порушувати правил рибальства, а також інформувати про виявлені факти незаконного вилову водних біоресурсів", - наголосив т.в.о. голови Держрибагентства Андрій Яцура.

Читайте також: ЄС планує зменшити вилов риби в Балтійському морі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 03 2020 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

Рекомендації для громадян щодо коронавірусу 2019-nCoV

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.