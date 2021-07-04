У ЄС через пандемію зменшилась очікувана тривалість життя - Євростат

Найбільше падіння відбулося в Іспанії із втратою 1,6 року порівняно з 2019 роком

Очікувана тривалість життя на більшій частині Європейського Союзу зменшилась минулого року через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані статистичного агентства Євростату.

"Після спалаху пандемії COVID-19 минулого року тривалість життя при народженні знизилася у переважній більшості країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні агентства.

Зазначається, що найбільше падіння відбулося в Іспанії із втратою 1,6 року порівняно з 2019 роком.

Далі йде Болгарія, яка втратила 1,5 року, а за нею Литва, Польща та Румунія, які зафіксували падіння на 1,4 року. Данія та Фінляндія були єдиними країнами, які спостерігали зростання очікуваної тривалості життя на 0,1 року.

Чоловіки постраждали дещо сильніше в більшості країн-членів ЄС із наявними даними на 2020 рік, причому найбільше зниження тривалості життя зафіксовано в Болгарії (-1,7 року), Латвії та Польщі (обидві -1,5 року), а також Іспанії та Румунії (обидва -1,4 року).

Очікувана тривалість життя при народженні - це середня кількість років, яку прожила б новонароджена дитина, якби вона перебувала в умовах поточної смертності (рівень смертності, що спостерігається за поточний період) протягом усього життя.

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