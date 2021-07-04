У ЄС через пандемію зменшилась очікувана тривалість життя - Євростат
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані статистичного агентства Євростату.
"Після спалаху пандемії COVID-19 минулого року тривалість життя при народженні знизилася у переважній більшості країн-членів ЄС", - йдеться у повідомленні агентства.
Зазначається, що найбільше падіння відбулося в Іспанії із втратою 1,6 року порівняно з 2019 роком.
Далі йде Болгарія, яка втратила 1,5 року, а за нею Литва, Польща та Румунія, які зафіксували падіння на 1,4 року. Данія та Фінляндія були єдиними країнами, які спостерігали зростання очікуваної тривалості життя на 0,1 року.
Чоловіки постраждали дещо сильніше в більшості країн-членів ЄС із наявними даними на 2020 рік, причому найбільше зниження тривалості життя зафіксовано в Болгарії (-1,7 року), Латвії та Польщі (обидві -1,5 року), а також Іспанії та Румунії (обидва -1,4 року).
Очікувана тривалість життя при народженні - це середня кількість років, яку прожила б новонароджена дитина, якби вона перебувала в умовах поточної смертності (рівень смертності, що спостерігається за поточний період) протягом усього життя.
Читайте також: У Євростаті розповіли, в якому віці жінки у ЄС народжують першу дитину
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Садовий заявив, що в снігопаді у Львові винен він, і вийшов із лопатою його прибирати
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит