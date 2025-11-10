Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Тимчасовий захист для українців у ЄС досяг нових рекордів у вересні

10 листопада 2025, 18:11
Фото: з відкритих джерел
Понад 79 тисяч українців отримали тимчасовий захист у вересні 2025 року це найбільше за один місяць з початку війни.

У вересні 2025 року країни Європейського Союзу ухвалили рекордну кількість рішень про надання українцям тимчасового захисту за один місяць це найбільше з серпня 2023 року. Це може бути пов’язано з відкриттям кордонів для юнаків віком 18–22 років.

Про це повідомляє пресслужба Євростату. 

За вересень ухвалено 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту українцям, які виїхали через війну. Це на 49% більше, ніж у серпні 2025 року.

У комюніке Євростату зазначають, що пік видачі тимчасового захисту збігся з ухваленням в Україні у серпні 2025 року рішення про відкриття кордонів для 18–22-річних юнаків. Водночас не уточнюється, наскільки саме ця категорія вплинула на загальний приріст.

За підсумками вересня загальна кількість українців з тимчасовим захистом у ЄС зросла на 49 555 осіб (1,2%). Найбільший приріст спостерігався у:

  • Польщі: +12 960 (+1,3%)

  • Німеччині: +7 585 (+0,6%)

  • Чехії: +3 455 (+0,9%)

Єдина країна з незначним зменшенням кількості осіб з тимчасовим захистом - Франція (-240; -0,4%).

Відносно населення приймаючих країн найбільша концентрація українців із тимчасовим захистом спостерігається у:

  • Чехії: 35,7 на тисячу населення

  • Польщі: 27,6 на тисячу

  • Естонії: 25,5 на тисячу
    У середньому по ЄС цей показник становить 9,6 на тисячу.

Серед отримувачів тимчасового захисту понад 98% - громадяни України: 44% - жінки, 31% - неповнолітні, 25,1% - дорослі чоловіки. Найбільше українців з тимчасовим захистом проживають у:

  • Німеччині: понад 1,2 млн (28,3% від загальної кількості в ЄС)

  • Польщі: понад 1 млн (23,5%)

  • Чехії: понад 389 тисяч (9,0%)

 

біженціЄвростатУкраїна

