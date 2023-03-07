Експорт товарів з ЄС в рф впав до 11-річного мінімуму – Радіо Свобода

Найсильніше впав експорт обладнання та транспортних засобів – на 59% та інших промислових товарів – на 39%.

Європейський Союз у 2022 році скоротив експорт товарів до росії через її повномасштабне вторгнення в Україну більш ніж на третину – до мінімуму з 2012 року.

Це випливає із даних Євростату, які проаналізувало Радіо Свобода.

Експорт товарів з ЄС до росії склав 55,2 мільярда євро (у 2012 році його вартість була вдвічі вищою), знизившись за рік на 38%. Це стало серйозною проблемою для російського бізнесу, пояснили в центробанку рф. При цьому експорт їжі та напоїв залишився незмінним.

Більш складно виглядає в динаміці імпорт із росії до ЄС. Минулого року він становив 203,4 мільярда євро, за рік збільшившись на 24% і майже досягнувши максимального значення (2012 року було 203,6 мільярда євро). Найбільше збільшився імпорт енергоносіїв – на 42%. Справа в тому, що напередодні нафтових санкцій країни Євросоюзу різко наростили постачання нафти, значно зріс імпорт російського зрідженого газу.

Одночасно Євростат зазначив, що, порівняно з березнем 2022 року, у грудні, коли почали діяти нафтові санкції, сукупний імпорт із росії відразу скоротився на 53%.

Після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року демократичні країни регулярно запроваджують санкції, що забороняють або обмежують співпрацю з рф, російськими фізичними та юридичними особами. Понад 1200 західних організацій згорнули свою діяльність у росії, з них 519 повністю залишили країну.

При цьому ключовою проблемою для російського бізнесу стали обмеження на імпорт: закордонні компанії відмовляються постачати сировину, комплектуючі, запчастини та обладнання.