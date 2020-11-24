CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ жовтні 2020 року промвиробництво в Україні скоротилося на 5% в порівнянні з жовтнем 2019 року, але з урахуванням корекції на ефект календарних днів - на 3,9%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У жовтні промвиробництво в Україні прискорило падіння – Держстат
Найбільше в переробній промисловості - на 8,3%,
Фото: nd.zp.ua
Як повідомляє "Економічна правда", про це свідчать дані Держстату.
З корекцією на ефект календарних днів спад промвиробництва у вересні становив 5,4% і 1,1% відповідно.
Загалом за 10 місяців 2020 року промвиробництво скоротилося на 6,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
У тому числі у добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 4,4%, у переробній промисловості - на 8,3%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - на 4,5%.
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24 11 2020 09:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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