У жовтні промвиробництво в Україні прискорило падіння – Держстат Найбільше в переробній промисловості - на 8,3%,

У жовтні 2020 року промвиробництво в Україні скоротилося на 5% в порівнянні з жовтнем 2019 року, але з урахуванням корекції на ефект календарних днів - на 3,9%.

Фото: nd.zp.ua

Як повідомляє "Економічна правда", про це свідчать дані Держстату. З корекцією на ефект календарних днів спад промвиробництва у вересні становив 5,4% і 1,1% відповідно. Загалом за 10 місяців 2020 року промвиробництво скоротилося на 6,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У тому числі у добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 4,4%, у переробній промисловості - на 8,3%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря - на 4,5%. Читайте також: Вантажообіг українського транспорту зменшився майже на 17%

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