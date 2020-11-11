У жовтні ринок електромобілів просів на 15% – асоціація
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на асоціацію автовиробників України "Укравтопром".
"Основну масу в жовтневих реєстраціях автотранспортних засобів на електротязі, як і раніше, склали легкові автомобілі - 632 шт. (-11% до жовтня 2019р.) Кількість комерційних електромобілів, зареєстрованих за місяць, - 25 шт. (-59%).
Всього за десять місяців з початку року українці придбали і поставили на облік 6309 автотранспортних засобів на електротязі або на 1% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, легкових авто - 6016 шт. (з них нових - лише 8%), комерційних - 292 шт. (нових - 3%) та один електробус (новий).
При цьому, найпопулярнішим електрокаром в українців залишається Nissan Leaf (1912 зареєстрованих авто цієї моделі за 10 місяців).
Далі у топ-3 Tesla Model 3 (729 авто) та Tesla Model S (676 шт).
Також у топ-5 Fiat 500e - 319 авто та Chevrolet Bolt і Tesla Model X (по 310 авто).
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