CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю за спробу незаконного проникнення в зону відчуження Чорнобильської АЕС з метою екстремального туризму та відпочинку прикордонники затримали чотирьох громадян України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У зоні відчуження затримали чотирьох сталкерів
Порушників затримали неподалік від відселеного смт Вільча
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби,передає УКРІНФОРМ.
"Харків'янин і троє жителів столиці перетнули тиловий кордон зони ЧАЕС поза встановленими пунктами контролю та мали намір вирушити вглиб забороненої території. Правоохоронці затримали порушників неподалік відселеного смт Вільча", - сказано в повідомленні Держприкордонслужби.
За порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, на сталкерів складено відповідні адміністративні документи.
Нагадаємо, що упродовж 2020 року зону відчуження можуть відвідати до 200 тисяч туристів.
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