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У зоні відчуження затримали чотирьох сталкерів

Порушників затримали неподалік від відселеного смт Вільча
У неділю за спробу незаконного проникнення в зону відчуження Чорнобильської АЕС з метою екстремального туризму та відпочинку прикордонники затримали чотирьох громадян України.
У зоні відчуження затримали чотирьох сталкерів Фото: з вільних джерел

Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби,передає УКРІНФОРМ.

"Харків'янин і троє жителів столиці перетнули тиловий кордон зони ЧАЕС поза встановленими пунктами контролю та мали намір вирушити вглиб забороненої території. Правоохоронці затримали порушників неподалік відселеного смт Вільча", - сказано в повідомленні Держприкордонслужби.

За порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення, на сталкерів складено відповідні адміністративні документи.

Нагадаємо, що упродовж 2020 року зону відчуження можуть відвідати до 200 тисяч туристів.

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24 02 2020 15:20
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