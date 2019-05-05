Стрічка про британський гурт зібрала у світовому прокаті близько мільярда доларів

Учасники гурту Queen стали багатшими за Єлизавету II після прокату "Богемної рапсодії".

Брайан Мей, Роджер Тейлор і Джон Дікон завдяки фільму розбагатіли і сумарно примножили свої статки до 586,2 мільйона доларів.

Стрічка про британський гурт зібрала у світовому прокаті близько мільярда доларів.

"Кожен з рокерів додасть близько 25 мільйонів фунтів стерлінгів ($ 32,9 млн) до своїх статків у 2019 році", - повідомляє The Times.

Як зазначають автори, статки 93-річної королеви Єлизавети сягають приблизно 487,4 мільйона доларів.

Газета нагадує, що королева Британії очолювала рейтинг найбагатших людей країни протягом 5 років, з 1989 по 1994 рік, однак пізніше покинула першість у списку, після того, як були змінені критерії підготовки рейтингу.

Нагадаємо, цьогоріч актор Рамі Малек, який зіграв роль Фреді Меркюрі у стрічці "Богемна рапсодія", отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль. Також фільм визнали найкращим драматичним фільмом 2018 року.

Фільм "Богемна рапсодія" - це байопік про фронтмена гурту Queen Фредді Мерк’юрі. Стрічка вийшла у прокат у листопаді минулого року, фільм назвали на честь однойменної пісні гурту Queen - "Bohemian Rhapsody".