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Учасники "Національних дружин" побилися з прихильниками Порошенка у Вінниці

Відомо про трьох затриманих націоналістів
У Вінниці після зіткнення "Національних дружин" з прихильниками президента Петра Порошенка і правоохоронцями затримано трьох осіб.
Учасники "Національних дружин" побилися з прихильниками Порошенка у Вінниці Фото: vezha.vn.ua

Згідно з повідомленням, сьогодні в місті планували мітинг прихильників Порошенка. Представники націоналістів призначили на той же час власний марш і рушили колоною в бік мітингувальників. Про це повідомляє LB.ua.


Фото: vezha.vn.ua

За даними видання "Вежа", коли протестувальники не змогли пройти по Хмельницькому шосе, вони рушили до площі Стуса через парк і вплуталися в бійку з поліцейськими. Під час сутички правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Через сутички на час було зупинено дорожній рух, зараз поблизу парку вже відновлено рух трамваїв, автомобільний рух ще ускладнено.

Нагадаємо, минулої неділі "Нацкорпус" влаштував бійку з поліцією в Черкасах, намагаючись прорватися до Порошенка. Зіткнення також відбулися на акції в Києві.

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27 03 2019 18:33
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