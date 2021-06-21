Україна - Австрія, старт плей-офф та інші матчі тижня на Євро-2020

Другий повний тиждень на чемпіонаті Європи підносить уболівальникам багато цікавого. Розв'язка в боротьбі за місця в плей-офф, включаючи гру України проти Австрії, а також старт 1/8 фіналу.

Україна зіграє свій другий матч у Бухаресті, повідомляє "РБК-Україна". У заключному турі групового етапу команда Андрія Шевченка зустрічається з Австрією. За фактом, команди влаштує нічия, оскільки Україна в цьому випадку залишиться на 2-й позиції і вийде в плей-офф, а Австрія займе третю сходинку і з нульовою різницею забитих і пропущених (зараз 3:3 у Австрії і 4:4 в України, Україна випереджає Австрію за рахунок більшої кількості забитих голів) має хороші шанси пролізти в плей-офф як одна з чотирьох кращих третіх команд.

Фото: РБК-Україна

Андрій Шевченко, зрозуміло, обурився розмовам про те, що команди можуть спеціально зіграти внічию яка вигідна всім. І запевнив, що Україна, як і Австрія, гратимуть на перемогу. З чим, звичайно, не згодні букмекери, які ще після матчів другого туру в групі C знизили коефіцієнти на нічию в матчі Україна - Австрія зі звичних 3.2-3.3 до 2.

Як би там не було, а в поточному форматі в плей-офф Євро складніше не потрапити, ніж потрапити, адже 16 з 24 збірних пройдуть далі.

Але не забуваємо і за інші групи, де інтриг ще повно. Відразу після "української" групи розв'язка відбудеться в групі Росії, яка при кращих розкладах, може пролетіти повз плей-офф Євро. Гостроти додає і той факт, що Данія відмовилася пускати вболівальників з Росії на матч в Копенгаген. Данія програла обидва попередні матчі, але ще може зачепитися за плей-офф і в понеділок їм вже втрачати нічого.

У групі E може дозріти сенсація найбільшого масштабу. Іспанія розівчилася забивати і тепер ризикує пролетіти повз плей-офф, хоча і шанси на це не такі великі. Але куди цікавіше той факт, що виграти цю групу може збірна Швеції, у якої чотири очки після двох ігор. Більш того, шведи в теорії можуть її виграти з одним забитим голом, та ще й з пенальті. Максимально прагматично.

Дуже гостро все і в "групі смерті" за участю Франції, Німеччини, Португалії та Угорщини. Поки схоже, що саме Угорщина очікувано завершить виступи на груповому етапі, проте дистанція між першим і останнім місцем лише три очки.

26 червня стартує плей-офф Євро-2020 з матчів 1/8 фіналу. У ньому Україна потенційно може зустрітися з Італією, яка вже виграла свою групу і чекає суперника. Але точні розклади по плей-офф будуть відомі ввечері 23 червня.

Найцікавіші матчі тижня 21-27 червня

Україна - Австрія. 21 Червня, 19:00. Бухарест (Румунія). Трансляція - "Україна".

Данія - Росія. 21 Червня, 22:00. Копенгаген (Данія). Трансляція - "Футбол 2", Oll.tv.

Чехія - Англія. 22 червня, 22:00. Лондон (Англія). Трансляція - "Україна".

Словаччина - Іспанія. 23 червня, 19:00. Севілья (Іспанія). Трансляція - "Футбол 1", Oll.tv.

Португалія - Франція. 23 червня, 22:00. Будапешт (Угорщина). Трансляція - "Україна".

Нагадаємо, що УЄФА не переноситиме фінал Євро з Лондону. Йдуть переговори щодо формату