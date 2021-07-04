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Україна - у ТОР-5 наймолодших команд євровідбору чемпіонату світу

Найбільш віковою національною збірною європейської кваліфікації відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 є команда Ісландії
Національна збірна України з футболу увійшла до п'ятірки наймолодших команд початку європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року.
Україна - у ТОР-5 наймолодших команд євровідбору чемпіонату світу Фото: Павло Кубанов / Українська асоціація Футболу

Про це повідомляє видання Zbirna.com, передає Укрінформ. 

Наймолодші збірні європейської кваліфікації відбіркового турніру ЧС-2022:

1. Вельс - 25,10 року (середній вік основного складу)

2. Іспанія - 25,53

3. Англія - ​​25,77

4. УКРАЇНА - 25,80

5. Норвегія - 25,97

6. Люксембург - 26,00

7. Ліхтенштейн - 26,03

8. Кіпр - 26,17

9. Латвія - 26,37

Туреччина - 26,37.

Найбільш віковою національною збірною європейської кваліфікації відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 є команда Ісландії. Середній вік футболістів - 30,30 року.

Нагадаємо, що 20 квітня УЄФА назве список міст, в яких пройде Євро-2020

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07 04 2021 13:58
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