Україна - у ТОР-5 наймолодших команд євровідбору чемпіонату світу Найбільш віковою національною збірною європейської кваліфікації відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 є команда Ісландії

Національна збірна України з футболу увійшла до п'ятірки наймолодших команд початку європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року.

Фото: Павло Кубанов / Українська асоціація Футболу

Про це повідомляє видання Zbirna.com, передає Укрінформ. Наймолодші збірні європейської кваліфікації відбіркового турніру ЧС-2022: 1. Вельс - 25,10 року (середній вік основного складу) 2. Іспанія - 25,53 3. Англія - ​​25,77 4. УКРАЇНА - 25,80 5. Норвегія - 25,97 6. Люксембург - 26,00 7. Ліхтенштейн - 26,03 8. Кіпр - 26,17 9. Латвія - 26,37 Туреччина - 26,37. Найбільш віковою національною збірною європейської кваліфікації відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 є команда Ісландії. Середній вік футболістів - 30,30 року. Нагадаємо, що 20 квітня УЄФА назве список міст, в яких пройде Євро-2020

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