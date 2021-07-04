СПОРТ НОВИНИНаціональна збірна України з футболу увійшла до п'ятірки наймолодших команд початку європейської кваліфікації чемпіонату світу 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна - у ТОР-5 наймолодших команд євровідбору чемпіонату світу
Найбільш віковою національною збірною європейської кваліфікації відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 є команда Ісландії
Фото: Павло Кубанов / Українська асоціація Футболу
Про це повідомляє видання Zbirna.com, передає Укрінформ.
Наймолодші збірні європейської кваліфікації відбіркового турніру ЧС-2022:
1. Вельс - 25,10 року (середній вік основного складу)
2. Іспанія - 25,53
3. Англія - 25,77
4. УКРАЇНА - 25,80
5. Норвегія - 25,97
6. Люксембург - 26,00
7. Ліхтенштейн - 26,03
8. Кіпр - 26,17
9. Латвія - 26,37
Туреччина - 26,37.
Найбільш віковою національною збірною європейської кваліфікації відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 є команда Ісландії. Середній вік футболістів - 30,30 року.
Нагадаємо, що 20 квітня УЄФА назве список міст, в яких пройде Євро-2020
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