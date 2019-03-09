Україна до кінця дня виплатить понад $1,1 млрд держборгів, - Мінфін

Там зазначили, що сума відсотків, які потрібно погасити, складає 444,36 мільйона доларів

Міністерство фінансів України до кінця робочого дня 3 вересня погасить 1,1 мільярда доларів державних боргів за єврооблігаціями, які випустили у 2015 році.

"Всі платежі щодо погашення облігацій зовнішньої державної позики у сумі 661,34 мільйона гривень, випущених у 2015 році, і виплату відсотків за ОЗДП, випущених у 2015 році з терміном погашення у 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роках, відбудуться до кінця дня", - повідомила прес-служба Міністерства фінансів України у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Зазначені єврооблігації держава випустила у 2015 році в межах реструктуризації боргів Укравтодору, КБ "Південне" та державного боргу України.

Нагадаємо. що за даними Мінфіну український держборг виріс на 2,5% і вперше у 2019 році перевищив $80 млрд.