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Україна до кінця дня виплатить понад $1,1 млрд держборгів, - Мінфін

Там зазначили, що сума відсотків, які потрібно погасити, складає 444,36 мільйона доларів
Міністерство фінансів України до кінця робочого дня 3 вересня погасить 1,1 мільярда доларів державних боргів за єврооблігаціями, які випустили у 2015 році.
Україна до кінця дня виплатить понад $1,1 млрд держборгів, - Мінфін Фото: gettyimages.com

"Всі платежі щодо погашення облігацій зовнішньої державної позики у сумі 661,34 мільйона гривень, випущених у 2015 році, і виплату відсотків за ОЗДП, випущених у 2015 році з терміном погашення у 2019, 2020, 2021, 2022 та 2023 роках, відбудуться до кінця дня", - повідомила прес-служба Міністерства фінансів України у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Зазначені єврооблігації держава випустила у 2015 році в межах реструктуризації боргів Укравтодору, КБ "Південне" та державного боргу України.

Нагадаємо. що за даними Мінфіну український держборг виріс на 2,5% і вперше у 2019 році перевищив $80 млрд.

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03 09 2019 18:27
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