Україна оголосила про проведення розрахунків за новими облігаціями на 2 мільярди доларів

Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та країн ЄС, які придбали більшу частину нового випуску та взяли участь в правочині з обміну єврооблігацій - їх частки склали 48%, 38% та 13% відповідно"

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).

Україна 30 липня офіційно оголосила про успішне проведення розрахунків за новими єврооблігаціями на суму 2 млрд доларів (відсоткова ставка 7,253% та з погашенням у 2033 році) та про завершення обміну єврооблігацій, номінованих в доларах, з погашенням у 2021-2022 роках, повідомляє "Економічна правда".

"В результаті завершення обміну єврооблігацій, загальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2021 році в обігу складає 974,1 млн доларів, а загальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах, з відсотковою ставкою 7,75% та погашенням в 2022 році в обігу – 1,013 млрд доларів.

Ця транзакція дозволила Україні подовжити середній строк до погашення і сприяла забезпеченню рівномірності графіка погашення державного боргу", - йдеться у повідомленні.

Інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).

"Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та країн ЄС, які придбали більшу частину нового випуску та взяли участь в правочині з обміну єврооблігацій - їх частки склали 48%, 38% та 13% відповідно.

Сума заявок на придбання цінних паперів та участь в пропозиції обміну на піку сягнула 7 мільярдів доларів США від більш як 200 інвесторів зі всього світу", - додали у Мінфіні.

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