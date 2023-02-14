Україна отримала престижну нагороду IFR Awards 2022

Голосування інвесторів за зміни є свідченням бажання підтримати Україну.

Україна отримали нагороду IFR Awards 2022 в номінації Financing Package and EMEA Restructuring за успіх реструктуризації державного боргу від аналітичного та новинного порталу в сфері ринків капіталу та інвестиційної банківської справи International Financing Review.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У відомстві зауважили, що зростання дефіциту державного бюджету до 5 млрд дол на місяць для покриття нагальних потреб держави під час війни та швидке скорочення міжнародних резервів змусили Мінфін провести операцію з управління державним боргом.

Так, з інвесторами вдалось погодити пропозицію відкласти платежі за всіма суверенними та гарантованими державою єврооблігаціями на загальну суму близько 21,1 млрд дол за зміною умов випуску єврооблігацій.

У міністерство наголосили, що голосування інвесторів за зміни є свідченням бажання підтримати Україну, а також знизити потенційний негативний ефект від цих інструментів на економіку України при післявоєнному зростанні.

"Ми вдячні IRF за визнання успіху операції з управління державним боргом, яку Мінфін провів разом зі своїми радниками влітку минулого року. Ми націлені продовжувати якісне управління державним боргом, забезпечуючи фінансову стабільність та прозору комунікацію з інвесторами. Це не перша нагорода, яку ми отримали за результатами цієї транзакції, але дуже важливе визнання, що мотивує нас в ці непрості часи", - прокоментував урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Раніше повідомлялось, що Макрон нагородив Зеленського найвищою відзнакою Франції.