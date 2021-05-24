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Україна планує запустити "ковідні паспорти" синхронно з ЄС 1 липня

Уряд України попередньо планує запустити "паспорти вакцинації" з 1 липня синхронно з Євросоюзом.
Україна планує запустити "ковідні паспорти" синхронно з ЄС 1 липня Фото: з вільного доступу

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП, про це розповів віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров  на селекторній нараді під головуванням президента у понеділок.

"Глава держави поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації". Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з відповідними процесами у Європейському Союзі", - йдеться у повідомленні пресслужби офісу глави держави.

Нагадаємо, що Євросоюз погодив запуск COVID-сертифікатів з 1 липня.

 
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24 05 2021 16:51
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