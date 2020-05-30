Україна поновлює футбольний сезон

Відповідно до діючих в Україні карантинних обмежень усі матчі відбуватимуться без глядачів

У суботу, 30 травня, на стадіони України повертаються футбольні змагання, які були призупинені у середині березня через пандемію коронавірусу.

Першими після паузи зіграють "Колос" (Ковалівка) та "Десна" (Чернігів), які зійдуться на "Оболонь-Арені" у Києві, а завершиться 24-й тур Прем'єр-ліги у неділю, 31 травня, на столичному НСК "Олімпійський" національним дербі "Шахтар" (Донецьк) - "Динамо" (Київ), повідомляє Укрінформ.

Відповідно до діючих в Україні карантинних обмежень усі матчі відбуватимуться без глядачів.

Після 23-х зіграних турів турнірну таблицю Прем'єр-ліги очолює чинний чемпіон країни "Шахтар" - 59 очок. "Гірники" на 13 очок випереджають луганську "Зорю", яка за додатковими показниками залишає "Динамо" на третій позиції.

Нагадаємо, що портал "Football Italia" назвав символічну збірну італійської Серії А з гравців країн Східної Європи.