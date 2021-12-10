Україна проведе футбольну гру з Боснією і Герцеговиною у синій формі

Матч Україна - Боснія і Герцеговина розпочнеться у вівторок на "Арені Львів" о 21.45

Сьогодні у Львові відбудеться футбольний поєдинок відбору чемпіонату світу-2022 у групі D, в якому збірна України прийматиме команду Боснії і Герцеговини.

Як повідомляє пресслужба УАФ, на нараді за участю представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що українська збірна проведе зустріч у синьому комплекті, передає Укрінформ.

Команда Боснії і Герцеговини вийде на поле у білій формі.

Матч Україна - Боснія і Герцеговина розпочнеться у вівторок на "Арені Львів" о 21.45.

В іншому поєдинку відбіркової групи D у Нур-Султані збірна Казахстану зіграє з футболістами Фінляндії.

Турнірне становище: Франція - 12 очок (після 6-ти ігор), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Нагадаємо, що команда Олександра Петракова продовжує готуватися до поєдинку відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.