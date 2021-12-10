Україна проведе футбольну гру з Боснією і Герцеговиною у синій формі
Як повідомляє пресслужба УАФ, на нараді за участю представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що українська збірна проведе зустріч у синьому комплекті, передає Укрінформ.
Команда Боснії і Герцеговини вийде на поле у білій формі.
Матч Україна - Боснія і Герцеговина розпочнеться у вівторок на "Арені Львів" о 21.45.
В іншому поєдинку відбіркової групи D у Нур-Султані збірна Казахстану зіграє з футболістами Фінляндії.
Турнірне становище: Франція - 12 очок (після 6-ти ігор), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).
Нагадаємо, що команда Олександра Петракова продовжує готуватися до поєдинку відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.
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