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ПОЛІТИКА

Україна разом із міжнародними партнерами розробила три моделі спеціального трибуналу для росії

06 лютого 2023, 21:23
Україна разом із міжнародними партнерами розробила три моделі спеціального трибуналу для росії
Стоп росія
За результатами практичних дискусій із союзниками й іншими країнами цивілізованого світу станом на сьогодні розроблені три моделі заснування та роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов на своїй фейсбук-сторінці.

Так, за його даними, йдеться про такі моделі:

1. Створення Спецтрибуналу на основі угоди України з Організацією Об’єднаних Націй із прийняттям відповідної резолюції Генеральної асамблеї ООН.

2. Створення Трибуналу на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу.

3. Створення Спеціального трибуналу як суду, що працюватиме на основі українського права й української юрисдикції, тобто буде частиною судової системи України, із залученням міжнародного елементу для його побудови та діяльності (міжнародні судді та прокурори, місцезнаходження у Європі, міжнародна підтримка).

Як зауважив заступник керівника ОП, перші два варіанти "є прийнятними і дійсно продемонструють готовність світу до важкого юридичного удару по конкретним міжнародним злочинцям". Натомість третій, гібридний варіант, за його словами, містить ризики звуження юридичної оцінки агресії, яка триває, до рівня "міждержавного конфлікту".

"Світові потрібен територіально максимально широкий міжнародний інститут відповідальності за агресію з максимальним рівнем легітимності і визнання. Саме так ми знімемо всі інші спірні питання, в тому числі персональних і функціональних імунітетів посадових осіб країни-агресора", – наголосив Смирнов.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року президент Володимир Зеленський утворив робочу групу на чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком, яка опрацьовуватиме питання створення спеціального трибуналу для притягнення до кримінальної відповідальності керівництва російської федерації за скоєння злочину агресії проти України. Створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та окремі держави.

Раніше повідомлялось, що Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг підсанкційних російських олігархів.

трибуналрф тероризм

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