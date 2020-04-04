Україна відправить в Італію гумдопомогу та вертоліт-реанімацію

"Це будуть спеціальні спиртові дезінфектори, оскільки наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок, та можемо передавати партнерам в Європі"

Україна за кілька днів відправить до Італії гуманітарну допомогу, а саме партію спиртових дезінфекторів. Також до відправлення готують реанімаційний вертоліт.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає пресслужба МВС, передає "Громадське".

«Це будуть спеціальні спиртові дезінфектори, оскільки наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок, та можемо передавати партнерам в Європі. Ми готуємо ще вертоліт-реанімацію, він також вилетить на допомогу італійцям. Ми розраховуємо, що ці місії триватимуть два тижні», — розповів міністр.

4 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що до Італії на допомогу у боротьбі з коронавірусом відправилися 20 українських медиків. Аваков уточнив, що туди добровільно відправилися інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри.

Раніше : президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії, яка потерпає від епідемії коронавірусу і є лідером у світі за кількістю жертв.

Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона — проживання та харчування. Президент запевнив, що вони матимуть усі необхідні спецзасоби.

Нагадаємо, що Пандемія коронавірусу у світі значно вплинула на економічну ситуацію. Всесвітня продовольча програма від ООН прогнозує, що криза тільки загострюватиметься. У світі можливий масштабний голод.