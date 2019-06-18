Україна виплатить €25,6 тисяч протестувальникам, яких побив "Беркут" у 2010 році
Відповідне рішення Європейський суд з прав людини виніс у вівторок, 18 червня, повідомляє Укрінформ.
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити чотирьом заявникам по 6 тис. євро кожному за нематеріальну шкоду та ще 16,6 тис. євро у якості компенсації судових витрат.
"Справа стосується скарг про порушення прав людей, які протестували проти вирубування дерев у громадському парку з метою будівництва дороги. Суд визначив, що влада не спромоглася провести належне розслідування відносно скарг на погане поводження із заявниками", - заявили у суді.
Мова про події травня-червня 2010 року, коли активісти виступили проти вирубування дерев у Центральному парку ім. Горького в Харкові. Деяких демонстрантів тоді побили, а близько 30 затримав спецпідрозділ "Беркут".
Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно помістити в лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого окупаційна влада Криму обвинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. Росія ігнорує рішення ЄСПЛ про переведення кримськотатарського активіста Бекірова до лікарні.
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