Україна виплатить €25,6 тисяч протестувальникам, яких побив "Беркут" у 2010 році

"Суд визначив, що влада не спромоглася провести належне розслідування відносно скарг на погане поводження із заявниками"

Держава Україна порушила низку статей Європейської конвенції прав людини щодо чотирьох осіб, які у 2010 році протестували проти будівництва дороги через парк Горького в Харкові. Через це Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити чотирьом заявникам по 25,6 тисяч євро компенсації.

Відповідне рішення Європейський суд з прав людини виніс у вівторок, 18 червня, повідомляє Укрінформ.

ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити чотирьом заявникам по 6 тис. євро кожному за нематеріальну шкоду та ще 16,6 тис. євро у якості компенсації судових витрат.

"Справа стосується скарг про порушення прав людей, які протестували проти вирубування дерев у громадському парку з метою будівництва дороги. Суд визначив, що влада не спромоглася провести належне розслідування відносно скарг на погане поводження із заявниками", - заявили у суді.

Мова про події травня-червня 2010 року, коли активісти виступили проти вирубування дерев у Центральному парку ім. Горького в Харкові. Деяких демонстрантів тоді побили, а близько 30 затримав спецпідрозділ "Беркут".

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно помістити в лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого окупаційна влада Криму обвинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. Росія ігнорує рішення ЄСПЛ про переведення кримськотатарського активіста Бекірова до лікарні.