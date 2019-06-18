Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна виплатить €25,6 тисяч протестувальникам, яких побив "Беркут" у 2010 році

"Суд визначив, що влада не спромоглася провести належне розслідування відносно скарг на погане поводження із заявниками"
Держава Україна порушила низку статей Європейської конвенції прав людини щодо чотирьох осіб, які у 2010 році протестували проти будівництва дороги через парк Горького в Харкові. Через це Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити чотирьом заявникам по 25,6 тисяч євро компенсації.
Україна виплатить €25,6 тисяч протестувальникам, яких побив "Беркут" у 2010 році Фото: ukrinform.com

Відповідне рішення Європейський суд з прав людини виніс у вівторок, 18 червня, повідомляє Укрінформ.

ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити чотирьом заявникам по 6 тис. євро кожному за нематеріальну шкоду та ще 16,6 тис. євро у якості компенсації судових витрат.

"Справа стосується скарг про порушення прав людей, які протестували проти вирубування дерев у громадському парку з метою будівництва дороги. Суд визначив, що влада не спромоглася провести належне розслідування відносно скарг на погане поводження із заявниками", - заявили у суді.

Мова про події травня-червня 2010 року, коли активісти виступили проти вирубування дерев у Центральному парку ім. Горького в Харкові. Деяких демонстрантів тоді побили, а близько 30 затримав спецпідрозділ "Беркут".

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно помістити в лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого окупаційна влада Криму обвинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. Росія ігнорує рішення ЄСПЛ про переведення кримськотатарського активіста Бекірова до лікарні.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2019 20:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.