Україна зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 Матч відбудеться 29 червня в Глазго

Українці вийшли в плей-офф, посівши третє місце в групі і опинившись в числі чотирьох кращих збірних на третій позиції.

Фото: Укрінформ

Збірна України зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020, передає "Укрінформ". Матч відбудеться 29 червня в Глазго. Початок - 22:00. Переможець пари вийде в 1/4 фіналу на кращого в парі Англія - ​​Німеччина. Чвертьфінал пройде в Римі. Українці вийшли в плей-офф, посівши третє місце в групі і опинившись в числі чотирьох кращих збірних на третій позиції. Читайте також: Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу

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