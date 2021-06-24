СПОРТ НОВИНИУкраїнці вийшли в плей-офф, посівши третє місце в групі і опинившись в числі чотирьох кращих збірних на третій позиції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020
Матч відбудеться 29 червня в Глазго
Фото: Укрінформ
Збірна України зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020, передає "Укрінформ".
Матч відбудеться 29 червня в Глазго. Початок - 22:00.
Переможець пари вийде в 1/4 фіналу на кращого в парі Англія - Німеччина. Чвертьфінал пройде в Римі.
Українці вийшли в плей-офф, посівши третє місце в групі і опинившись в числі чотирьох кращих збірних на третій позиції.
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