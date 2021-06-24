Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Україна зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020

Матч відбудеться 29 червня в Глазго
Українці вийшли в плей-офф, посівши третє місце в групі і опинившись в числі чотирьох кращих збірних на третій позиції.
Україна зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020 Фото: Укрінформ

Збірна України зіграє проти Швеції в 1/8 фіналу Євро-2020, передає "Укрінформ".

Матч відбудеться 29 червня в Глазго. Початок - 22:00.

Переможець пари вийде в 1/4 фіналу на кращого в парі Англія - ​​Німеччина. Чвертьфінал пройде в Римі.

Українці вийшли в плей-офф, посівши третє місце в групі і опинившись в числі чотирьох кращих збірних на третій позиції.

Читайте також: Розклад усіх поєдинків чемпіонату Європи з футболу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2021 10:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.