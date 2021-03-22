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Українець Рейзлін виграв етап Кубка світу з фехтування

Для українця це вже друга перемога на етапі Кубка світу
Український шпажист Ігор Рейзлін став переможцем етапу Кубка світу з фехтування в Казані.
Українець Рейзлін виграв етап Кубка світу з фехтування Фото: reuters.com

У фіналі Ігор Рейзлін переміг угорця Гергея Шиклоші (15:11), передає Укрінформ.

Український шпажист в 1/16-й фіналу переміг корейця Джа Хо Сонга (15:11), в 1/8-й фіналу здолав італійця Габріеле Сіміна (15:12). У чвертьфіналі українець виграв у німця Самуеля Унтергаузера (8:7). У півфіналі Рейзлін переміг єгиптянина Ахмеда Ель-Сайєда (15:7).

Для українця це вже друга перемога на етапі Кубка світу. У 2019 він виграв змагання в Берні.

Нагадаємо, що Харлан уп'яте в кар'єрі завершила фехтувальний сезон лідером світового рейтингу

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22 03 2021 16:59
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