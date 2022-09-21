Українець став кращим студентом світу за версією премії Global Student Prize

Студент Київського політехнічного інституту окрім "золотої статуетки" отримав грошову винагороду для реалізації свого проєкту.

Студент Київського політехнічного інституту Ігор Клименко отримав престижну премію Global Student Prize та грошову винагороду у розмірі 100 тисяч доларів на розвиток свого винаходу. Повідомлення про неймовірне досягнення українця опублікувала освітня компанія Chegg.

Після отримання золотої статуетки переможця та коштів, Ігор Клименко матиме змогу реалізувати свій проєкт Quadcopter Mines Detector, який пов'язаний з вкрай актуальною для України проблемою - розмінуванням території. Ідея створити подібного робота виникла в хлопця ще у 2014 році, коли росія розв'язала війну на Донбасі та незаконно анексувала Крим. Через кілька років Ігор створив перший прототип пристрою та презентував його численних виставках.

Quadcopter Mines Detector - це по суті квадрокоптер запрограмований на пошук та визначення координат вибухонебезпечних об'єктів. Таким чином автор винаходу сподівається допомогти саперам та зберегти як найбільше життів мирних мешканців, які ще тривалий час після завершення воєнних дій можуть страждати від наслідків війни.

Раніше повідомлялось, що IT-армія України шляхом зламу інтернет-сайту отримала усі персональні дані найманців.