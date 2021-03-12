Україні на вихідні прогнозують морозець та мокрий сніг

У перші вихідні грудня погода в Україні буде звичною для нашого регіону — нестійкою, із невеликими денними морозами, мокрим снігом та відносно високою температурою у деяких областях.

Про це Укрінформу повідомили в Sinoptik.ua.

Так, у суботу, 4 грудня, вдень у центральних, північних та західних областях очікується погода без опадів. Буде досить прохолодно і вогко, температура коливатиметься від -1° до +2°. Уночі різко похолодає на Закарпатті, в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях — стовпчики термометрів тут опустяться до -10-11°. Уночі у Київській, Чернігівській, Сумській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях буде невеликий мороз (до -4°). У Полтавській та Кіровоградській областях може йти мокрий сніг.

На півдні та сході, що потрапили в теплий сектор циклону, обійдеться без морозів, але пройдуть дощі, подекуди з мокрим снігом. Найтеплішою погода на вихідні буде у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях — до +8-9° удень. Це дуже високий показник для грудня.

У неділю погода в центрі, на півночі та на заході країни не відрізнятиметься від суботньої. Повітря прогріється до +1°, а вночі трохи підморозить — температура опуститься до -1°. За прогнозом Sinoptik.ua, вдень можливий сніг в Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Львівській областях. У південних та східних регіонах буде прохолодно — стовпчики термометрів покажуть +3-6°. Мокрий сніг із дощем пройде у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Наступний тиждень буде сніжним і вогким — ясної погоди не варто чекати в жодному регіоні. У понеділок на заході, півночі та на Київщині пройде мокрий сніг, стовпчики термометрів не піднімуться вище +1°. На півдні буде помірно прохолодно (до +7-10°), а замість снігу очікуються дощі. У східних регіонах тиждень відкриє похмура погода, без істотних опадів, температура повітря становитиме +4-8°.