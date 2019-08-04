НОВИНИУкраїнська кіберспортивна команда NaVi (Natus Vincere) стала переможцем турніру StarSerie & i-League Season 7 з гри Counter-Strike: Global Offensive.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська команда виграла міжнародні змагання з Counter-Strike, - ВІДЕО
NaVi у гранд-фіналі виграла в команди Fnatic з рахунком 3:0
Фото: Федерація кіберспорту України
Турнір StarSeries i-League Season 7 відбувся у Шанхаї з 30 березня по 7 квітня. У змаганнях брали участь 16 команд.
Переможці отримали $250 тис за перше місце. Fnatic за друге місце отримали $80 тис, інформує Федерація кіберспорту України.
Нагадаємо, що у 2018 році NAVI (Natus Vincere) вже вигравала світові змагання Blast Pro Series Copenhagen 2018 з Counter-Strike: Global Offensive. Сума виграшу тоді склала $125 тис.
Natus Vincere є найвидатнішою в Україні організацією з кіберспорту. Її члени грають у такі відеоігри як Dota 2, Counter-Strike, FIFA, StarCraft II, World of Tanks, League of Legends. Зокрема, у 2011 році команда виграла приз мільйон доларів у грі Dota 2.
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08 04 2019 15:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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