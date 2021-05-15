СПОРТ НОВИНИУкраїна виграла восьму медаль у синхронному плаванні на чемпіонаті Європи.
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Українська команда з синхронного плавання стала чемпіоном Європи в хайлайті
Україна завоювала вже восьму медаль в синхронному (артистичному) плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті. В активі нашої збірної чотири "золота" і чотири "срібла"
Фото: facebook.com/ukrsynchro
В Будапешті триває чемпіонат Європи з водних видів спорту. Україна стала чемпіоном у командних змаганнях з синхронного (артистичного) плавання у дисципліні хайлайт, передає Укрінформ.
У складі нашої команди виступали: Марта Федіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексіїви, Катерина Різник, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Олеся Деревянченко, Вероніка Гришко.
Україна завоювала вже восьму медаль в синхронному (артистичному) плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті. В активі нашої збірної чотири "золота" і чотири "срібла".
Раніше чемпіонами Європи стали Марта Федіна (технічна програма) та наша команда в довільній комбінації та довільній програмі.
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