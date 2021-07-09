Українські модні бренди будуть представлені на тижні моди у Нью-Йорку

Українська модна індустрія постійно нарощує темпи розвитку. В колекціях наших дизайнерів і автентичний, і ультрасучасний одяг, і мікс з національного та креативно-міжнародного

"Український модний альянс" презентує чотири українські модні бренди в ексклюзивному шоу-румі під час Тижня моди у Нью-Йорку з 10 по 16 вересня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

"Українська модна індустрія постійно нарощує темпи розвитку. В колекціях наших дизайнерів і автентичний, і ультрасучасний одяг, і мікс з національного та креативно-міжнародного. Саме тому – допомога в розширенні географії експорту українських дизайнерів та їхніх брендів не могла залишитися поза увагою держави. А саме – Офісу з розвитку креативних індустрій при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Наш Офіс з креативних індустрій надає організаційну підтримку, представляючи українську індустрію моди та креативні індустрії для міжнародних експертів моди, покупців та глобальних лідерів думок", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що українські дизайнери будуть представлені в ARCHETYPE SHOWROOM: 91 Lab, Elena Reva, Foberini, Kachorovska.

За його словами, українським креативним індустріям є чим пишатися, а те, що наші дизайнери беруть участь в одній з найвідоміших подій в світі моди, лише підкреслює економічний потенціал та конкурентоспроможність українських модних брендів на міжнародних ринках та в Україні.

"Український модний альянс" – ініціатива, спрямована на популяризацію української індустрії моди у світі та підвищення обізнаності щодо неї. Він створений у співпраці з UYAVA Fashion Collaboration Platform та програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (USAID КЕУ).

Як повідомлялося, з 2 по 5 вересня у Києві в Мистецькому арсеналі відбувся 49-й Ukrainian Fashion Week.