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Українські модні бренди будуть представлені на тижні моди у Нью-Йорку

Українська модна індустрія постійно нарощує темпи розвитку. В колекціях наших дизайнерів і автентичний, і ультрасучасний одяг, і мікс з національного та креативно-міжнародного
"Український модний альянс" презентує чотири українські модні бренди в ексклюзивному шоу-румі під час Тижня моди у Нью-Йорку з 10 по 16 вересня 2021 року.
Українські модні бренди будуть представлені на тижні моди у Нью-Йорку Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.
 
"Українська модна індустрія постійно нарощує темпи розвитку. В колекціях наших дизайнерів і автентичний, і ультрасучасний одяг, і мікс з національного та креативно-міжнародного. Саме тому – допомога в розширенні географії експорту українських дизайнерів та їхніх брендів не могла залишитися поза увагою держави. А саме – Офісу з розвитку креативних індустрій при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Наш Офіс з креативних індустрій надає організаційну підтримку, представляючи українську індустрію моди та креативні індустрії для міжнародних експертів моди, покупців та глобальних лідерів думок", - написав Ткаченко.
 
Він зазначив, що українські дизайнери будуть представлені в ARCHETYPE SHOWROOM: 91 Lab, Elena Reva, Foberini, Kachorovska.
 
За його словами, українським креативним індустріям є чим пишатися, а те, що наші дизайнери беруть участь в одній з найвідоміших подій в світі моди, лише підкреслює економічний потенціал та конкурентоспроможність українських модних брендів на міжнародних ринках та в Україні.
 
"Український модний альянс" – ініціатива, спрямована на популяризацію української індустрії моди у світі та підвищення обізнаності щодо неї. Він створений у співпраці з UYAVA Fashion Collaboration Platform та програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (USAID КЕУ).
 
Як повідомлялося, з 2 по 5 вересня у Києві в Мистецькому арсеналі відбувся 49-й Ukrainian Fashion Week.
 
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07 09 2021 16:43
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