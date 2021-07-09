ВІДПОЧИНОК НОВИНИ"Український модний альянс" презентує чотири українські модні бренди в ексклюзивному шоу-румі під час Тижня моди у Нью-Йорку з 10 по 16 вересня 2021 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські модні бренди будуть представлені на тижні моди у Нью-Йорку
Українська модна індустрія постійно нарощує темпи розвитку. В колекціях наших дизайнерів і автентичний, і ультрасучасний одяг, і мікс з національного та креативно-міжнародного
Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.
"Українська модна індустрія постійно нарощує темпи розвитку. В колекціях наших дизайнерів і автентичний, і ультрасучасний одяг, і мікс з національного та креативно-міжнародного. Саме тому – допомога в розширенні географії експорту українських дизайнерів та їхніх брендів не могла залишитися поза увагою держави. А саме – Офісу з розвитку креативних індустрій при Міністерстві культури та інформаційної політики України. Наш Офіс з креативних індустрій надає організаційну підтримку, представляючи українську індустрію моди та креативні індустрії для міжнародних експертів моди, покупців та глобальних лідерів думок", - написав Ткаченко.
Він зазначив, що українські дизайнери будуть представлені в ARCHETYPE SHOWROOM: 91 Lab, Elena Reva, Foberini, Kachorovska.
За його словами, українським креативним індустріям є чим пишатися, а те, що наші дизайнери беруть участь в одній з найвідоміших подій в світі моди, лише підкреслює економічний потенціал та конкурентоспроможність українських модних брендів на міжнародних ринках та в Україні.
"Український модний альянс" – ініціатива, спрямована на популяризацію української індустрії моди у світі та підвищення обізнаності щодо неї. Він створений у співпраці з UYAVA Fashion Collaboration Platform та програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (USAID КЕУ).
Як повідомлялося, з 2 по 5 вересня у Києві в Мистецькому арсеналі відбувся 49-й Ukrainian Fashion Week.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 09 2021 16:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Парад військ і молебень за народ. Як Україна святкуватиме День Незалежності
- ФОТО Згорілі ліси у Туреччині видно з космосу
- ВІДЕО В Іспанії добудували найвищий житловий будинок у ЄС. Його зводили 17 років
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"