Українські військові звільнили 13 населених пунктів на півдні

Українські війська посунули лінію фронту на півдні від 4 до 12 км. Захисники вже звільнили 13 населених пунктів.

Про це повідомили у ОК "Південь".

Повідомляється, що загальна площа вивільнених територій складає понад 500 кв. км.

"Звільнено 13 населених пунктів, серед яких Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка (Херсонської області - ред.)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що протягом 2 тижнів ЗСУ ліквідували понад 1800 окупантів, уразили понад 150 пунктів управління, командних та опорних пунктів, знищили 122 танки та понад 500 одиниць авто-бронетехніки, 134 артилерійські системи, близько 20 РСЗВ, 2 літаки, 2 гелікоптери, 13 БпЛА, 70 складів боєприпасів на південному напрямку.

Також військові нанесли 140 вогневих уражень по мостах та переправах.

Нагадаємо, що посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що офіційний Берлін перебував "у захваті" від наступу Збройних сил України на сході і на півдні.