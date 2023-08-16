Колективний Південь може змусити росію змінити свою позицію щодо війни проти України – Кулеба

За словами голови дипломатичного відомства, росія під тиском може змінити свою позицію.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що держави Глобального Півдня мають тиснути на росію із закликом зупинити війну.

Про це він розповів в інтерв’ю для Arab News.

Кулеба зазначив, що країни Півдня мають особливі відносини з рф. Як приклад – Туреччина, Китай та Саудівська Аравія.

"Отже, можливо, кожна країна, яка діє сама по собі, не має достатньої кількості енергії, щоб змусити росію змінити свою позицію. Але якщо взяти всі ці країни разом, кумулятивний вплив на росію може змінити ситуацію", – сказав очільник української дипломатії.

За його словами, мета України, об’єднати всіх, хто хоче змінити ситуацію на краще.

"Тому що разом ми можемо зупинити цю війну, ми зможемо реалізувати формулу миру та відновити територіальну цілісність України в інтересах усього міжнародного співтовариства", – додав він.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попереджав, що попереду на українців чекає важкий політичний сезон. Він пояснив, що причина - заклики сісти за стіл перемовин з росією, ці "голоси", найімовірніше, будуть лунати восени з різних країн світу.