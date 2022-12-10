НОВИНИЦя сума може бути набагато більшою після повного аналізу зруйнованих об'єктів інфраструктури у звільнених містахПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українські водоканали від бойових дій зазнали збитків на суму $6 млрд
Фото з вільного доступу
Наразі збитки водоканалів від широкомасштабного вторгнення росії в Україну оцінюються у 6 млрд доларів, але сума може бути набагато більшою.
Про це заявив президент асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький на брифінгу, повідомляє Укрінформ.
"ПРООН та Світовий банк озвучують суму 6 млрд доларів, хоча я впевнений, що там набагато більша сума. Ми поки що не зробили повний аналіз зруйнованих об'єктів інфраструктури у звільнених містах", - сказав Новицький.
Не відомо також, що відбувається із відповідними об'єктами на тимчасово окупованих територіях. Як приклад Новицький навів Балаклію на Харківщині, де була повністю зруйнована головна каналізаційно-насосна станція.
Крім того, вирішується питання спрощеної процедури погодження проєктів, надання дозволу на проведення будівельних робіт тощо для пришвидшення робіт із відновлення інфраструктури.
Нагадаємо, станом на початок вересня 2022 року загальна сума прямих збитків інфраструктури України збільшилася до 114,5 млрд доларів.
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12 10 2022 15:44 МЕДІА
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