Українські зірки разом із МОЗ нагадують правила для запобігання коронавірусу

Українські артисти, телеведучі та спортсмени взяли участь в інформаційній кампанії Міністерства охорони здоров'я щодо запобігання поширенню коронавірусу. Вони нагадали про правила, які допомагають зменшити ризики інфікування.

Так, у відеоролику з'явились артисти Потап, «Время и Cтекло», Jerry Heil, Павло Зібров, телеведучі Антон Птушкін та Марія Єфросиніна, а також спортсмен Сергій Бубка, повідомляє "Громадське".

Вони закликали дотримуватися правил особистої гігієни, уникати рукостискань, відмовитися від подорожей, зменшити кількість контактів.

Коронавіруси — це велика родина респіраторних вірусів, які можуть спричиняти захворювання різного ступеню тяжкості: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому.

Захворювання, яке викликав новий коронавірус, називається COVID-19. Це інфекційне захворювання, спричинене коронавірусом, невідомим науці раніше. Вірус вперше зафіксували в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. Тоді більшість людей, уражених новим вірусом, були пов’язані з ринком у цьому місті. На сьогодні вірус передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини.

Найпоширеніші симптоми:

Головний біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання, в деяких випадках — діарея або кон'юнктивіт. Інкубаційний період триває від 2 днів до 2 тижнів.

Новий штам коронавірусу може викликати тяжку форму пневмонії. Перебіг хвороби залежить від імунітету людини. Більшість людей, які померли внаслідок зараження вірусом, мали проблеми зі здоров’ям, зазначають в МОЗ. Серед померлих багато людей літнього віку з хронічними захворюваннями.

Основне занепокоєння викликає діапазон вираженості симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші — тяжко хворіють. Це ускладнює встановлення справжньої кількості заражених та швидкості передачі вірусу від людини до людини.

Як захиститись від нового коронавірусу?

Наразі специфічного лікування та вакцини від уханського коронавірусу не існує. Не захищають від коронавірусу захисні маски, БАДи та гомеопатія, імуномодулятори, засоби «народної медицини».

Щоб зробити себе менш вразливим до вірусів:

мийте руки;

уникайте близьких контактів з хворими;

збалансовано харчуйтеся;

пийте достатньо рідини;

провітрюйте та зволожуйте приміщення;

ведіть здоровий спосіб життя;

подбайте про достатню кількість сну;

не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

Нагадаємо, що Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020) на 2021 рік.