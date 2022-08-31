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Українських пенсіонерів очікує декілька етапів зростання пенсій у 2022 році - мінсоцполітики

В Україні до кінця 2022 року планується два підвищення пенсій – восени та взимку. Яким категоріям пенсіонерів та коли підвищать пенсії розповіла міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час ефіру загальнонаціонального телемарафону.
Українських пенсіонерів очікує декілька етапів зростання пенсій у 2022 році - мінсоцполітики Фото: tass.ru

Кому підвищать пенсії у жовтні

В Україні з 1 жовтня 2022 року очікується зростання пенсійних виплат для осіб вікової категорії 70+.

"З 1 жовтня урядова програма підтримки пенсіонерів поважного віку буде розширена на категорію 70+. Пенсіонери, яким виповнилося 70 років, отримають доплати до своєї пенсії у розмірі 300 гривень", – пояснила Жолнович.

Міністерка зауважила, що мінімальний розмір пенсії з 1 жовтня становитиме три тисячі гривень для всіх пенсіонерів, яким виповнилося 70 років та які мають повний страховий стаж

"Тобто таким категоріям пенсіонерів, незалежно від їх рівня доходів, пенсія становитиме не менше 3000 грн. Людям, у яких менше страховий стаж, відповідно, пенсія буде підвищуватися пропорційно", – пояснила вона.

Як зростуть пенсії з 1 грудня

В Україні з 1 грудня 2022 року буде перераховано пенсійні виплати з оглядом на заплановане збільшення прожиткового мінімуму в країні (до 2684 грн).

"Також запланований перерахунок всіх пенсій та допомог вже в грудні, коли у нас в черговий раз підвищиться на 3,5% прожитковий мінімум", – резюмувала міністерка.

Раніше повідомлялось, що близько 300 тисяч українців не отримають пенсію за серпень.

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31 08 2022 21:22
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