Українці стали втричі активніше цікавитися віддаленою роботою

Найактивнішими при пошуку роботи як і раніше є студенти та молоді люди на старті кар'єри

Вакансій для віддаленої роботи стало на 22% більше, а українці цікавляться нею втричі активніше — на одне оголошення відгукуються в середньому 13 осіб (на "класичну" зайнятість відгукуються менш ніж 5).

Про це пише "Економічна правда" з почиланням на аналітику OLX Робота.

Взагалі з другого по третій квартал 2020 року (з квітня-червня по липень-вересень) кількість вакансій для офісної роботи зросла на 32%.

До того ж для охочих працювати віддалено у липні-вересні зарплати були на 9% вищими — в середньому 12 000 грн на місяць. У попередньому кварталі роботодавці пропонували навіть трохи більше — приблизно 12 500 грн. А середній дохід за офісної зайнятості вже пів року стабільно становить 11 000 грн.

Найактивнішими при пошуку роботи як і раніше є студенти та молоді люди на старті кар'єри — на одну пропозицію працевлаштуватися віддалено відгукується в середньому 21 пошукач. До речі, найчастіше роботодавці шукають саме молодь — у третьому кварталі вони активізувалися та почали охочіше розміщувати вакансії для початківців. Оголошень було 1,8 тис., що на 24% більше, ніж у квітні-червні. Рівень доходу молоді не змінився — їм готові платити ті ж 12 500 грн.

На другому місці за кількістю вакансій для роботи вдома — сфера торгівлі та продажів, 1,2 тис. оголошень у третьому кварталі. У другому пропозицій було на 34% менше — 900. Водночас кожною вакансією цікавилися в середньому 13 пошукачів. Роботодавці озвучували зарплату в розмірі 11 500 грн.

Сфера маркетингу та реклами також продовжує розвиватися в режимі віддаленої роботи — з липня по вересень тут розмістили 630 вакансій — на 12% більше, ніж у другому кварталі 2020. Зросли й зарплати — на 5%, зараз роботодавці готові платити в середньому 10 000 грн на місяць. Галузь дуже приваблива для пошукачів — на одну пропозицію відгукувалися в середньому 20 осіб.

Можливість знайти віддалену роботу є і в транспортно-логістичній сфері — наприклад, диспетчером. У цій категорії зарплати підвищили на 7%, або 1 000 грн — у липні-вересні можна було отримувати в середньому 16 000 грн на місяць. Кількість вакансій зросла на 58% — до 330 за квартал.

П'ятірку найпопулярніших серед роботодавців сфер для віддаленої зайнятості закриває IT та телекомунікації. У третьому кварталі тут розмістили 230 вакансій, на кожну відгукнулися в середньому 15 пошукачів. За роботу у світі діджитал готові платити приблизно 16 800 грн на місяць — стільки ж, як і у квітні-червні.

За даними аналітики OLX Робота, найчастіше на віддалену роботу шукають офіс-менеджерів — за третій квартал охочі отримати посаду могли вибрати місце роботи серед 600 вакансій. Платити їм готові в середньому 11 500 грн. На другому місці менеджер Instagram-сторінки — 370 пропозицій за липень-серпень 2020. Зараз їм обіцяють 18 000 грн — на 20% більше, ніж у другому кварталі.

Працювати віддалено запрошують менеджерів з продажів, які можуть одержувати 12 500 грн на місяць. У третьому кварталі для них було 360 вакансій. Облаштувати робоче місце вдома можуть і оператори call-центру, вибравши привабливу пропозицію серед 300 варіантів. Зарплати у цих співробітників виросли ні багато ні мало на 67% — якщо в другому кварталі їм обіцяли 7 500 грн, то в третьому вже 12 500 грн.

П'ятірку віддалених вакансій закривають адміністратори, яким готові були платити в середньому 15 000 грн на місяць — на 7% більше, ніж у квітні-червні. За 3 місяці роботодавці розмістили майже 290 пропозицій.